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Во Львове четверо священников заболели коронавирусом

Киев • УНН

 • 14741 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 8 мая. УНН. Во Львове у четырех священников и двух работников храма обнаружили коронавирус. Об этом сообщили во Львовской архиепархии УГКЦ, передает УНН.

Во Львове четверо священников заболели коронавирусом

"По результатам вирусологического исследования Львовского городского отдела ГУ "Львовский областной лабораторный центр Минздрава Украины" инфицирование COVID-19 обнаружено у четырех священнослужителей прихода Собора Святого Иоанна Крестителя (г. Львов ул. Зубривская, 1г), а также у двух работников храма", - сообщили в УГКЦ.

В помещении храма проведена дезинфекция в соответствии со всеми санитарными требованиями, добавили в архиепархии.

Напомним, в Украине уже 14 195 случаев COVID-19, из них 504 - за сутки.

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