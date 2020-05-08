Во Львове четверо священников заболели коронавирусом
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 8 мая. УНН. Во Львове у четырех священников и двух работников храма обнаружили коронавирус. Об этом сообщили во Львовской архиепархии УГКЦ, передает УНН.
"По результатам вирусологического исследования Львовского городского отдела ГУ "Львовский областной лабораторный центр Минздрава Украины" инфицирование COVID-19 обнаружено у четырех священнослужителей прихода Собора Святого Иоанна Крестителя (г. Львов ул. Зубривская, 1г), а также у двух работников храма", - сообщили в УГКЦ.
В помещении храма проведена дезинфекция в соответствии со всеми санитарными требованиями, добавили в архиепархии.
Напомним, в Украине уже 14 195 случаев COVID-19, из них 504 - за сутки.