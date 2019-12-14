У Львові чадним газом отруїлась чотирирічна дитина
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 14 грудня. УНН. У Львові двоє людей отруїлось чадним газом, серед них чотирьохрічна дитина. Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту ЛОДА, пише кореспондент УНН.
“Близько 21:50 години, у місті Львові, у квартирі будинку по вулиці Почаївській, 13, отруїлися, ймовірно, чадним газом 2 особи — мешканкі квартири, з них одна дитина 2015 року народження. Потерпілих у стані середнього ступеня важкості (у дитини — 10 % карбоксигемоглобіну) госпіталізовано у медичні заклади міста Львова”, — повідомили у департаменті.
На час перевірки аварійною службою “Львівгаз” тяга у димоході була в наявності. До з’ясування причини події квартиру тимчасово відключено від газопостачання.
Обставини події встановлюються.
Як писав УНН, нещодавно у Львові чадним газом отруїлися двоє дітей та дорослий.