У Львові будівельний кран впав на супермаркет, є поранена
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 26 вересня. УНН. У Львові 26 вересня, о 9:00 ранку, будівельний кран впав на супермаркет. Про це повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС у Львівській області, передає кореспондент УНН.
Інцидент стався на проспекті Червоної калини.
Конструкція крану була задіяна під час будівництва житлового будинку. Внаслідок інциденту постраждала жінка.
"Постраждала водійка крану. Її затисло у кабіні крану. На місці працюють рятувальники. Жінка жива",- повідомили у Сихівській районній адміністрації.
Нагадаємо, минулого року у Дніпрі стріла крана-маніпулятора смертельно травмувала робітника під час ремонтних робіт.