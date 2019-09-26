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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Во Львове строительный кран упал на супермаркет, есть раненная

Киев • УНН

 • 13142 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 26 сентября. УНН. Во Львове 26 сентября, в 9:00 утра, строительный кран упал на супермаркет. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ДСНС во Львовской области, передает корреспондент УНН.

Во Львове строительный кран упал на супермаркет, есть раненная

Инцидент случился на проспекте Красной калины.

Конструкция крана была задействована при строительстве жилого дома. В результате инцидента пострадала женщина.

"Пострадавшая водитель крана. Ее зажало в кабине крана. На месте работают спасатели. Женщина жива", - сообщили в Сиховской районной администрации.

Напомним, в прошлом году в Днепре стрела крана-манипулятора смертельно травмировала рабочего во время ремонтных работ.

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