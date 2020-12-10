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У львівському суді розглянули бійку йорка та шпіца

У львівському суді розглянули бійку йорка та шпіца

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 грудня. УНН. Личаківський районний суд Львова постановив оштрафувати на 85 грн власника йоркширського тер’єра, через те що його пес покусав чужого шпіца. Про це йдеться у постанові суду від 7 грудня, передає УНН.

Так, зазначається що 10 жовтня у Львові між йоркширським тер’єром і шпіцем сталась бійка.

Відповідно до матеріалів суду, хазяїн йорка визнав, що порушив правила тримання собак, пояснивши це тим, що того дня прийшов до товариша в приватний будинок з своїм псом на повідку, пес невеликого розміру, був в дворі будинку, тому коли почув на вулиці гавкіт не одразу зрозумів, що це його пес туди вибіг.

Хазяїн розповів, що як тільки побачив свого пса, поспішив на вулицю, бо той кидався на чоловіка з псом, що проходили повз, але коли виходив, погано закрив хвіртку і за ним вибігла вівчарка власника будинку, а тому йому довелося втримувати її, а свого пса він відтягти не зміг і той погриз чужу собаку. Додатково пояснив, що зв’язувався з потерпілим та пропонував відшкодувати йому шкоду.

Так, за результатами суд обрав хазяїну йорка покарання у виді адміністративного штрафу у розмірі 85 грн, а також стягнути з нього в користь держави судовий збір в розмірі 420 грн.

Як повідомляв раніше УНН, на Одещині чоловік, намагаючись втекти від правоохоронців, нацькував на одного з них вівчарку, а іншому завдав тяжких тілесних ушкоджень.

Українські Національні Новини

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