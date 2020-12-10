Во львовском суде рассмотрели драку йорка и шпица
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Шевченковский районный суд Львова постановил оштрафовать на 85 грн владельца йоркширского терьера, потому что его пес покусал чужого шпица. Об этом говорится в постановлении суда от 7 декабря, передает УНН.
Так, отмечается что 10 октября во Львове между йоркширским терьером и шпицом произошла драка.
Согласно материалам суда, хозяин йорка признал, что нарушил правила содержания собак, объяснив это тем, что в тот день пришел к товарищу в частный дом со своим псом на поводке, пес небольшого размера, был во дворе дома, поэтому когда услышал на улице лай не сразу понял, что это его собака туда выбежал.
Хозяин рассказал, что как только увидел своего пса, поспешил на улицу, потому что тот бросался на мужчину с собакой, проходивших мимо, но когда выходил, плохо закрыл калитку и за ним выбежала овчарка владельца дома, а потому ему пришлось удерживать ее, а своего пса он оттянуть не смог и тот погрыз чужую собаку. Дополнительно пояснил, что связывался с потерпевшим и предлагал возместить ему вред.
Так, по результатам суд избрал хозяину йорка наказание в виде административного штрафа в размере 85 грн, а также взыскать с него в пользу государства судебный сбор в размере 420 грн.
Как сообщал ранее УНН, в Одесской области мужчина, пытаясь скрыться от правоохранителей, натравил на одного из них овчарку, а другому нанес тяжкие телесные повреждения.