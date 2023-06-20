У Львівській області викрили підпільний цех із виготовлення бензину та дизпалива – БЕБ
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Детективи Бюро економічної безпеки у Стрийському районі Львівської області викрили підпільний цех із виготовлення бензину та дизпалива. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу БЕБ.
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Слідством встановлено групу із п’яти осіб, які на спеціальному обладнанні здійснювали переробку нафтопродуктів та збували споживачам контрафактні бензин і дизпаливо. Промислова потужність лінії дозволяла виготовляти до 5 тонн нафтопродуктів щодня.
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“Під час обшуків на території цеху правоохоронці виявили 12 металевих цистерн та саме обладнання за допомогою якого виробляли пальне: реактор з холодильником для конденсації випарів, технологічні насоси, труби, резервуари та інше. Вилучили близько 25 тис. літрів нафтопродуктів. Це 7 тис. літрів дизельного пального, понад 12 тис. літрів бензину та нафта. За результатами проведених експертиз паливо не відповідає Державним стандартам України”, — зазначили у БЕБ.
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Загальна вартість вилучених товарів становить близько 2,5 мільйонів гривень. Також при проведенні обшуків у приміщенні виявлено чорнові документи бухгалтерського обліку.
Фігурантам кримінального провадження повідомили про підозру в незаконному виготовленні та зберіганні з метою збуту дизельного палива та бензину.
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