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У Львівській області викрили підпільний цех із виготовлення бензину та дизпалива – БЕБ

Київ • УНН

 • 976267 перегляди

КИЇВ. 20 червня. УНН. Детективи Бюро економічної безпеки у Стрийському районі Львівської області викрили підпільний цех із виготовлення бензину та дизпалива. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу БЕБ.

У Львівській області викрили підпільний цех із виготовлення бензину та дизпалива – БЕБ

Деталі

Слідством встановлено групу із п’яти осіб, які на спеціальному обладнанні здійснювали переробку нафтопродуктів та збували споживачам контрафактні бензин і дизпаливо. Промислова потужність лінії дозволяла виготовляти до 5 тонн нафтопродуктів щодня.

Цитата

“Під час обшуків на території цеху правоохоронці виявили 12 металевих цистерн та саме обладнання за допомогою якого виробляли пальне: реактор з холодильником для конденсації випарів, технологічні насоси, труби, резервуари та інше. Вилучили близько 25 тис. літрів нафтопродуктів. Це 7 тис. літрів дизельного пального, понад 12 тис. літрів бензину та нафта. За результатами проведених експертиз паливо не відповідає Державним стандартам України”, — зазначили у БЕБ.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Підробка відомих світових брендів: БЕБ викрило незаконне виробництво парфумів

Загальна вартість вилучених товарів становить близько 2,5 мільйонів гривень. Також при проведенні обшуків у приміщенні виявлено чорнові документи бухгалтерського обліку.

Фігурантам кримінального провадження повідомили про підозру в незаконному виготовленні та зберіганні з метою збуту дизельного палива та бензину.

Нагадаємо

У Чернівецькій області викрили схему вивозу контрафактних цигарок до Румунії. Вилучено продукцію на 4 мільйони гривень.

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