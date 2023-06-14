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Підробка відомих світових брендів: БЕБ викрило незаконне виробництво парфумів

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 червня. УНН. Детективи БЕБ викрили осіб, які організували незаконне виробництво та реалізацію парфумерної продукції відомих світових брендів. Про це пише УНН з посиланням на Бюро економічної безпеки України.

Підробка відомих світових брендів: БЕБ викрило незаконне виробництво парфумів

Деталі

Як зазначається, виготовлення фальсифікованої продукції здійснювалося у промислових масштабах у м. Дніпро. У подальшому підроблені парфуми продавали на території України за заниженими цінами. Повідомляється, що такі дії завдали міжнародним компаніям шкоду.

Співробітники БЕБ, з метою припинення та документування незаконної діяльності, провели обшуки в складських та торгових приміщеннях, де зберігалася та реалізовувалася продукція. Ними було виявлено та вилучено велику кількість підроблених парфумів орієнтовною вартістю 15 млн грн.

Доповнення

На даний час слідчі дії тривають, встановлюється повне коло осіб причетних до незаконної діяльності.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 229 Кримінального кодексу України (незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару) здійснюють детективи Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора.

Нагадаємо

У Закарпатській області викрили одне із наймасштабніших підпільних виробництв побутової хімії відомих світових брендів. Як повідомили у БЕБ, у результаті низки обшуків виявлено та вилучено близько 240 тонн готової продукції.

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