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Подделка известных мировых брендов: БЭБ разоблачило незаконное производство духов

Киев • УНН

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КИЕВ. 14 июня. УНН. Детективы БЭБ разоблачили лиц, которые организовали незаконное производство и реализацию парфюмерной продукции известных мировых брендов. Об этом пишет УНН со ссылкой на Бюро экономической безопасности Украины.

Подделка известных мировых брендов: БЭБ разоблачило незаконное производство духов

Детали

Как отмечается, изготовление фальсифицированной продукции осуществлялось в промышленных масштабах в г. Днепр. В дальнейшем поддельные духи продавали на территории Украины по заниженным ценам. Сообщается, что такие действия нанесли международным компаниям ущерб.

Сотрудники БЭБ, с целью прекращения и документирования незаконной деятельности, провели обыски в складских и торговых помещениях, где хранилась и реализовывалась продукция. Ими было обнаружено и изъято большое количество поддельных духов ориентировочной стоимостью 15 млн грн.

Дополнение

В настоящее время следственные действия продолжаются, устанавливается полный круг лиц причастных к незаконной деятельности.

Досудебное расследование в уголовном производстве по признакам уголовного преступления предусмотренного ч. 3 ст. 229 Уголовного кодекса Украины (незаконное использование знака для товаров и услуг, фирменного наименования, квалифицированного указания происхождения товара) осуществляют детективы Бюро экономической безопасности Украины под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора.

Напомним

В Закарпатской области разоблачили одно из самых масштабных подпольных производств бытовой химии известных мировых брендов. Как сообщили в БЭБ, в результате ряда обысков обнаружено и изъято около 240 тонн готовой продукции.

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