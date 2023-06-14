У Чернівецькій області викрили схему вивозу контрафактних цигарок до Румунії: вилучено продукцію на 4 млн гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Детективи БЕБ у Чернівецькій області викрили чергову схему нелегального вивозу тютюнових виробів до Румунії, загалом було вилучено продукцію на понад 4 млн гривень. Про це пише УНН з посиланням на Бюро економічної безпеки України.
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Як зазначається, на пункті пропуску одного із населених пунктів Чернівецької області, спільно з працівниками Нацполіції, було виявлено вантажний автомобіль, яким транспортували незаконно виготовлені тютюнові вироби. Коробки з контрафактом приховали під будівельними матеріалами.
У ході огляду вантажівки було виявлено 122 ящики незаконно виготовлених тютюнових виробів – це майже 100 тис. пачок. Згідно з етикетками цигарки виготовлені в Молдові. Загальна вартість виявлених тютюнових виробів складає понад 4 млн гривень. Повідомляється, що незаконно виготовлена продукція та автомобіль, яким здійснювалось її незаконне перевезення - вилучено.
Наразі досудове розслідування триває, детективи встановлюють коло причетних до вчинення правопорушення осіб.
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