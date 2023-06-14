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У Чернівецькій області викрили схему вивозу контрафактних цигарок до Румунії: вилучено продукцію на 4 млн гривень

Київ • УНН

 • 1097879 перегляди

КИЇВ. 15 червня. УНН. Детективи БЕБ у Чернівецькій області викрили чергову схему нелегального вивозу тютюнових виробів до Румунії, загалом було вилучено продукцію на понад 4 млн гривень. Про це пише УНН з посиланням на Бюро економічної безпеки України.

У Чернівецькій області викрили схему вивозу контрафактних цигарок до Румунії: вилучено продукцію на 4 млн гривень

Деталі

Як зазначається, на пункті пропуску одного із населених пунктів Чернівецької області, спільно з працівниками Нацполіції, було виявлено вантажний автомобіль, яким транспортували незаконно виготовлені тютюнові вироби. Коробки з контрафактом приховали під будівельними матеріалами.

У ході огляду вантажівки було виявлено 122 ящики незаконно виготовлених тютюнових виробів – це майже 100 тис. пачок. Згідно з етикетками цигарки виготовлені в Молдові. Загальна вартість виявлених тютюнових виробів складає понад 4 млн гривень. Повідомляється, що незаконно виготовлена продукція та автомобіль, яким здійснювалось її незаконне перевезення - вилучено.

Наразі досудове розслідування триває, детективи встановлюють коло причетних до вчинення правопорушення осіб.

Нагадаємо

Детективи БЕБ викрили осіб, які організували незаконне виробництво та реалізацію парфумерної продукції відомих світових брендів.

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