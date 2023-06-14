В Черновицкой области разоблачили схему вывоза контрафактных сигарет в Румынию: изъята продукция на 4 млн гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июня. УНН. Детективы БЭБ в Черновицкой области разоблачили очередную схему нелегального вывоза табачных изделий в Румынию, всего было изъято продукции на более чем 4 млн гривен. Об этом пишет УНН со ссылкой на Бюро экономической безопасности Украины.
Детали
Как отмечается, на пункте пропуска одного из населенных пунктов Черновицкой области, совместно с работниками Нацполиции, был обнаружен грузовой автомобиль, которым транспортировали незаконно изготовленные табачные изделия. Коробки с контрафактом скрыли под строительными материалами.
В ходе осмотра грузовика было обнаружено 122 ящика незаконно изготовленных табачных изделий – это почти 100 тыс. пачек. Согласно этикеткам сигареты изготовлены в Молдове. Общая стоимость выявленных табачных изделий составляет более 4 млн гривен. Сообщается, что незаконно изготовленная продукция и автомобиль, которым осуществлялась ее незаконная перевозка - изъяты.
Сейчас досудебное расследование продолжается, детективы устанавливают круг причастных к совершению правонарушения лиц.
Напомним
Детективы БЭБ разоблачили лиц, которые организовали незаконное производство и реализацию парфюмерной продукции известных мировых брендов.