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В Черновицкой области разоблачили схему вывоза контрафактных сигарет в Румынию: изъята продукция на 4 млн гривен

Киев • УНН

 • 1097879 просмотра

КИЕВ. 15 июня. УНН. Детективы БЭБ в Черновицкой области разоблачили очередную схему нелегального вывоза табачных изделий в Румынию, всего было изъято продукции на более чем 4 млн гривен. Об этом пишет УНН со ссылкой на Бюро экономической безопасности Украины.

В Черновицкой области разоблачили схему вывоза контрафактных сигарет в Румынию: изъята продукция на 4 млн гривен

Детали

Как отмечается, на пункте пропуска одного из населенных пунктов Черновицкой области, совместно с работниками Нацполиции, был обнаружен грузовой автомобиль, которым транспортировали незаконно изготовленные табачные изделия. Коробки с контрафактом скрыли под строительными материалами.

В ходе осмотра грузовика было обнаружено 122 ящика незаконно изготовленных табачных изделий – это почти 100 тыс. пачек. Согласно этикеткам сигареты изготовлены в Молдове. Общая стоимость выявленных табачных изделий составляет более 4 млн гривен. Сообщается, что незаконно изготовленная продукция и автомобиль, которым осуществлялась ее незаконная перевозка - изъяты.

Сейчас досудебное расследование продолжается, детективы устанавливают круг причастных к совершению правонарушения лиц.

Напомним

Детективы БЭБ разоблачили лиц, которые организовали незаконное производство и реализацию парфюмерной продукции известных мировых брендов.

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