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Во Львовской области разоблачили подпольный цех по изготовлению бензина и дизтоплива - БЭБ

Киев • УНН

 • 976267 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. Детективы Бюро экономической безопасности в Стрыйском районе Львовской области разоблачили подпольный цех по изготовлению бензина и дизтоплива. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу БЭБ.

Во Львовской области разоблачили подпольный цех по изготовлению бензина и дизтоплива - БЭБ

Детали

Следствием установлена группа из пяти человек, которые на специальном оборудовании осуществляли переработку нефтепродуктов и сбывали потребителям контрафактные бензин и дизтопливо. Промышленная мощность линии позволяла изготавливать до 5 тонн нефтепродуктов ежедневно.

Цитата

“Во время обысков на территории цеха правоохранители обнаружили 12 металлических цистерн и само оборудование с помощью которого производили топливо: реактор с холодильником для конденсации испарений, технологические насосы, трубы, резервуары и другое. Изъяли около 25 тыс. литров нефтепродуктов. Это 7 тыс. литров дизельного топлива, более 12 тыс. литров бензина и нефть. По результатам проведенных экспертиз топливо не соответствует Государственным стандартам Украины”, — отметили в БЭБ.

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Общая стоимость изъятых товаров составляет около 2,5 миллионов гривен. Также при проведении обысков в помещении обнаружены черновые документы бухгалтерского учета.

Фигурантам уголовного производства сообщили о подозрении в незаконном изготовлении и хранении с целью сбыта дизельного топлива и бензина.

Напомним

В Черновицкой области разоблачили схему вывоза контрафактных сигарет в Румынию. Изъята продукция на 4 миллиона гривен.

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