У Львівській області голову РДА викрили на хабарі талонами на пальне

“За даним слідства, посадовець вимагав у фізичної особи неправомірну вигоду у вигляді талонів на 1 тону дизпалива вартістю понад 21 тис грн за сприяння у вирішенні питання щодо зміни цільового призначення земельної ділянки під будівництво автозаправної станції та комплексу придорожнього сервісу”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що наразі тривають слідчі дії, готується повідомлення затриманому про підозру та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та відсторонення його від посади.

Як повідомляв УНН, голову РДА на Чернігівщині затримали на хабарі у 10 тис. доларів.