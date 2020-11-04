Во Львовской области главу РГА разоблачили на взятке талонами на бензин
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Председателя одного из районных государственных администраций Львовской области разоблачили на вымогательстве и получении взятки талонами на бензин. Об этом сообщает пресс-служба Львовской областной прокуратуры, передает УНН.
“По данным следствия, чиновник требовал у физического лица неправомерную выгоду в виде талонов на 1 тонну дизтоплива стоимостью свыше 21 тыс. грн за содействие в решении вопроса по изменению целевого назначения земельного участка под строительство автозаправочной станции и комплекса придорожного сервиса”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время проводятся следственные действия, готовится сообщение задержанному о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранения его от должности.
Как сообщал УНН, председателя РГА в Черниговской области задержали на взятке в 10 тыс. долларов.