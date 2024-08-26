У Луцьку чули повторні вибухи
Київ • УНН
У Луцьку зафіксовано повторні вибухи. Мер міста Ігор Поліщук попередив про нову ворожу повітряну ціль та закликав мешканців перебувати в укриттях.
У Луцьку зафіксовано повторні вибухи. Мер міста Ігор Поліщук перед цим попередив про нову ворожу повітряну ціль, пише УНН.
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"У Луцьку чути повторні вибухи", - повідомило "Суспільне".
Перед цим мер міста Ігор Поліщук у Telegram попереджав про ще одну ворожу повітряну ціль в напрямку Луцька. "Прошу перебувати в укриттях", - вказав він.
У Луцьку внаслідок ворожої атаки є загиблий, пошкоджено інфраструктуру - мер26.08.24, 09:15 • 35254 перегляди