В Луцке слышали повторные взрывы
Киев • УНН
В Луцке зафиксированы повторные взрывы. Мэр города Игорь Полищук предупредил о новой вражеской воздушной цели и призвал жителей находиться в укрытиях.
В Луцке зафиксированы повторные взрывы. Мэр города Игорь Полищук перед этим предупредил о новой вражеской воздушной цели, пишет УНН.
Детали
"В Луцке слышны повторные взрывы", - сообщило "Суспільне".
Перед этим мэр города Игорь Полищук в Telegram предупреждал о еще одной вражеской воздушной цели в направлении Луцка. "Прошу находиться в укрытиях", - указал он.
У Луцьку внаслідок ворожої атаки є загиблий, пошкоджено інфраструктуру - мер26 августа 2024, 06:15 • 31820 просмотров