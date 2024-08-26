У Луцьку через атаку рф пошкоджено ще один житловий будинок, є постраждалий - ОВА
Київ • УНН
У Волинській області внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено житловий будинок в обласному центрі. Є один постраждалий, на місці працюють відповідні служби, деталі уточнюються.
У Луцьку внаслідок ворожої атаки пошкоджено ще один житловий будинок, є один постраждалий, повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко, пише УНН.
Близько 10.00 внаслідок ворожої атаки пошкоджено ще один житловий будинок в обласному центрі. На жаль, маємо одного потерпілого
Решта інформації, з його слів, - уточнюється.
"Всі відповідні служби уже на місці. Не поширюйте фото, відео та будь-яку інформацію про подію", - вказав голова ОВА.
У Луцьку внаслідок ворожої атаки є загиблий, пошкоджено інфраструктуру - мер26.08.24, 09:15 • 35254 перегляди