В Луцке из-за атаки рф поврежден еще один жилой дом, есть пострадавший - ОВА
Киев • УНН
В Волынской области в результате вражеского обстрела поврежден жилой дом в областном центре. Есть один пострадавший, на месте работают соответствующие службы, детали уточняются.
В Луцке в результате вражеской атаки поврежден еще один жилой дом, есть один пострадавший, сообщил глава Волынской ОВА Юрий Погуляйко, пишет УНН.
Около 10.00 в результате вражеской атаки поврежден еще один жилой дом в областном центре. К сожалению, есть один пострадавший
Остальная информация, по его словам, - уточняется.
"Все соответствующие службы уже на месте. Не распространяйте фото, видео и любую информацию о происшествии", - указал глава ОВА.
В Луцке в результате вражеской атаки есть погибший, повреждена инфраструктура - мэр26 августа 2024, 06:15 • 31669 просмотров