В Луцке из-за атаки рф поврежден еще один жилой дом, есть пострадавший - ОВА

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киев  •  УНН

26 августа 2024, 07:32  •  13143 просмотра

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В Волынской области в результате вражеского обстрела поврежден жилой дом в областном центре. Есть один пострадавший, на месте работают соответствующие службы, детали уточняются.

В Луцке в результате вражеской атаки поврежден еще один жилой дом, есть один пострадавший, сообщил глава Волынской ОВА Юрий Погуляйко, пишет УНН.

Около 10.00 в результате вражеской атаки поврежден еще один жилой дом в областном центре. К сожалению, есть один пострадавший

- написал Погуляйко в Telegram.

Остальная информация, по его словам, - уточняется.

"Все соответствующие службы уже на месте. Не распространяйте фото, видео и любую информацию о происшествии", - указал глава ОВА.

В Луцке в результате вражеской атаки есть погибший, повреждена инфраструктура - мэр26 августа 2024, 06:15 • 31669 просмотров

Юлия Шрамко

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