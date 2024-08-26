В Луцке из-за атаки рф поврежден еще один жилой дом, есть пострадавший - ОВА

В Луцке в результате вражеской атаки поврежден еще один жилой дом, есть один пострадавший, сообщил глава Волынской ОВА Юрий Погуляйко, пишет УНН.

Около 10.00 в результате вражеской атаки поврежден еще один жилой дом в областном центре. К сожалению, есть один пострадавший - написал Погуляйко в Telegram.

Остальная информация, по его словам, - уточняется.

"Все соответствующие службы уже на месте. Не распространяйте фото, видео и любую информацию о происшествии", - указал глава ОВА.

В Луцке в результате вражеской атаки есть погибший, повреждена инфраструктура - мэр