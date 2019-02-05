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У Лук'янівському СІЗО підтвердили переведення Савченко

У Лук'янівському СІЗО підтвердили переведення Савченко

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 лютого. УНН. У Лук'янівському СІЗО підтвердили переведення народного депутата Надії Савченко, яка перебуває під арештом. Про це УНН повідомили джерела в установі.

"Так, Савченко перевели. Вона в нас", - повідомив співрозмовник агентства у відповідь на питання журналіста УНН, чи перевели Надію Савченко до установи.

Раніше про переведення заявила сестра нардепа. 

Як повідомляв УНН, народний депутат України Надія Савченко не отримувала заробітну плату після арешту та не відсуджувала її.

Як повідомляв УНН, Надії Савченко продовжували виплачувати кошти у якості відшкодування витрат, пов'язаних з виконанням депутатських повноважень. За 2018 рік вона отримала 422 880 грн у якості таких відшкодувань. Заробітну плату з березня 2018 року Савченко не отримувала.

Нагадаємо, Верховна Рада 22 березня позбавила Савченко депутатської недоторканності та надала дозвіл на її затримання й арешт. Того ж дня Савченко затримали співробітники СБУ.

Нагадаємо, в Раді продемонстрували відеодокази щодо Н.Савченко.

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