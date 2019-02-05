Савченко перевели до Лук'янівського СІЗО - сестра

"Надію Савченко кинули в Лук'янівське СІЗО", - повідомила вона, посилаючись на інформацію Червого Хреста.



Як повідомляв УНН, народний депутат України Надія Савченко не отримувала заробітну плату після арешту та не відсуджувала її.



Як повідомляв УНН, Надії Савченко продовжували виплачувати кошти у якості відшкодування витрат, пов'язаних з виконанням депутатських повноважень. За 2018 рік вона отримала 422 880 грн у якості таких відшкодувань. Заробітну плату з березня 2018 року Савченко не отримувала.

Нагадаємо, Верховна Рада 22 березня позбавила Савченко депутатської недоторканності та надала дозвіл на її затримання й арешт. Того ж дня Савченко затримали співробітники СБУ.

Нагадаємо, в Раді продемонстрували відеодокази щодо Н.Савченко.





