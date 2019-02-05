Савченко перевели в Лукьяновское СИЗО - сестра

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 75965 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 100979 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 135635 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 134143 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 131504 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 125961 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 163359 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117912 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141502 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145332 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Савченко перевели в Лукьяновское СИЗО - сестра

Савченко перевели в Лукьяновское СИЗО - сестра

Киев  •  УНН

 • 7873 просмотра

КИЕВ. 5 февраля. УНН. Народный депутат Надежда Савченко, которая находится под арестом, была переведена в Лукьяновское СИЗО. Об этом сообщила ее сестра Вера Савченко в Facebook, передает УНН.

"Надежду Савченко бросили в Лукьяновское СИЗО", - сообщила она, ссылаясь на информацию Красного Креста.

Как сообщал УНН, народный депутат Украины Надежда Савченко не получала заработную плату после ареста и не отсуживала ее.

Как сообщал УНН, Надежде Савченко продолжали выплачивать средства в качестве возмещения расходов, связанных с выполнением депутатских полномочий. За 2018 год она получила 422 880 грн в качестве таковых возмещений. Заработную плату с марта 2018 года Савченко не получала.

Напомним, Верховная Рада 22 марта лишила Савченко депутатской неприкосновенности и предоставила разрешение на ее задержание и арест. В тот же день Савченко задержали сотрудники СБУ.

Напомним, в Раде продемонстрировали видеодоказательства по Н.Савченко.


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