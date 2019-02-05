Савченко перевели в Лукьяновское СИЗО - сестра
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. Народный депутат Надежда Савченко, которая находится под арестом, была переведена в Лукьяновское СИЗО. Об этом сообщила ее сестра Вера Савченко в Facebook, передает УНН.
"Надежду Савченко бросили в Лукьяновское СИЗО", - сообщила она, ссылаясь на информацию Красного Креста.
Как сообщал УНН, народный депутат Украины Надежда Савченко не получала заработную плату после ареста и не отсуживала ее.
Как сообщал УНН, Надежде Савченко продолжали выплачивать средства в качестве возмещения расходов, связанных с выполнением депутатских полномочий. За 2018 год она получила 422 880 грн в качестве таковых возмещений. Заработную плату с марта 2018 года Савченко не получала.
Напомним, Верховная Рада 22 марта лишила Савченко депутатской неприкосновенности и предоставила разрешение на ее задержание и арест. В тот же день Савченко задержали сотрудники СБУ.
Напомним, в Раде продемонстрировали видеодоказательства по Н.Савченко.