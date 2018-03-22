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В Раді почали демонстрацію відеодоказів щодо Савченко

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 березня. УНН. В Верховній раді України почали показ відеодоказів, які надала Генеральна прокуратура в рамках подання на нардепа Надію Савченко. Про це повідомляє кореспондент УНН.

Наразі на засіданні ВР почали показувати відеодокази від ГПУ в рамках подання на нардепа Надію Савченко.

Раніше Верховна Рада почала розгляд подання Генерального прокурора Юрія Луценка про притягнення до кримінальної відповідальності, затримання і арешту народного депутата Надії Савченко.

Нагадаємо, Генеральний прокурор Юрій Луценко вніс до Верховної Ради подання на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата Надії Савченко.

Генпрокурор Луценко заявив, що є незаперечні докази того, що народний депутат Надія Савченко особисто планувала провести терористичний акт в парламенті.

Сьогодні, 22 березня, регламентний комітет парламенту прийняв рішення підтримати подання Генпрокурора щодо притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата Надії Савченко.

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