В Раде начали демонстрацию видеодоказательств по Савченко
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. В Верховной Раде Украины начали показ видеодоказательств, которые предоставила Генеральная прокуратура в рамках представления на нардепа Надежду Савченко. Об этом сообщает корреспондент УНН.
Сейчас на заседании ВР начали показывать видеодоказательства от ГПУ в рамках представления на нардепа Надежду Савченко.
Ранее Верховная Рада начала рассмотрение представления Генерального прокурора Юрия Луценко о привлечении к уголовной ответственности, задержание и аресте народного депутата Надежды Савченко.
Напомним, Генеральный прокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду представление на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Надежды Савченко.
Генпрокурор Луценко заявил, что есть неопровержимые доказательства того, что народный депутат Надежда Савченко лично планировала провести террористический акт в парламенте.
Сегодня, 22 марта, регламентный комитет парламента принял решение поддержать представление Генпрокурора о привлечении к уголовной ответственности, задержание и аресте народного депутата Надежды Савченко.