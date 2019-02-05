В Лукьяновском СИЗО подтвердили перевод Савченко

"Да, Савченко перевели. Она у нас", - сообщил собеседник агентства в ответ на вопрос журналиста УНН, перевели ли Надежду Савченко в учреждение.



Ранее о переводе заявила сестра нардепа.



Как сообщал УНН, народный депутат Украины Надежда Савченко не получала заработную плату после ареста и не отсуживала ее.

Как сообщал УНН, Надежде Савченко продолжали выплачивать средства в качестве возмещения расходов, связанных с выполнением депутатских полномочий. За 2018 год она получила 422 880 грн в качестве таковых возмещений. Заработную плату с марта 2018 года Савченко не получала.

Напомним, Верховная Рада 22 марта лишила Савченко депутатской неприкосновенности и предоставила разрешение на ее задержание и арест. В тот же день Савченко задержали сотрудники СБУ.

Напомним, в Раде продемонстрировали видеодоказательства в отношении Н.Савченко.