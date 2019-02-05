В Лукьяновском СИЗО подтвердили перевод Савченко
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. В Лукьяновском СИЗО подтвердили перевод народного депутата Надежды Савченко, которая находится под арестом. Об этом сообщили УНН источники в учреждении.
"Да, Савченко перевели. Она у нас", - сообщил собеседник агентства в ответ на вопрос журналиста УНН, перевели ли Надежду Савченко в учреждение.
Ранее о переводе заявила сестра нардепа.
Как сообщал УНН, народный депутат Украины Надежда Савченко не получала заработную плату после ареста и не отсуживала ее.
Как сообщал УНН, Надежде Савченко продолжали выплачивать средства в качестве возмещения расходов, связанных с выполнением депутатских полномочий. За 2018 год она получила 422 880 грн в качестве таковых возмещений. Заработную плату с марта 2018 года Савченко не получала.
Напомним, Верховная Рада 22 марта лишила Савченко депутатской неприкосновенности и предоставила разрешение на ее задержание и арест. В тот же день Савченко задержали сотрудники СБУ.
Напомним, в Раде продемонстрировали видеодоказательства в отношении Н.Савченко.