У Луганській ОДА заявили про обстріл бойовиками Щастя

"Тільки-но обговорили із Надзвичайним та Повноважним Послом Сполучених Штатів Америки в Україні Марі Йованович напрямки співробітництва з урядом США щодо стабілізації ситуації на Донбасі та вирішення проблеми енергозабезпечення Луганщини, зокрема, як м. Щастя піддалося обстрілу з 80-мм артилерії. Понад 50 мін випустив ворог у напрямку міста, вірогідно, намагаючись знищити Щастинську ТЕС", - зазначив чиновник.



За його словами, альтернативних джерел електрогенерації в регіоні не існує, та й робота ТЕС сьогодні під питанням через відсутність вугілля, однак саме ця станція стала об’єктом нападу з боку терористів. Він уточнив, що електропідстанцію у Кремінній, яка з’єднає Луганщину з Об'єднаною енергетичною системою України, побудують тільки у наступному році.



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"На щастя, попри щільний вогонь противника, руйнувань та жертв немає. Вражає цинізм російських найманців, адже вони прекрасно розуміють, що в області станеться техногенний колапс у разі зупинки ТЕЦ. Першими постраждають старі та діти", - додав заступник губернатора.



На його думку, такі небезпечні "провокації" ворога можна зупинити лише за допомогою політичного тиску на Російську Федерацію та активізацію миротворчих процесів у регіоні.



Нагадаємо, протягом минулої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” 12 разів відкривали вогонь по позиціях українських військ.