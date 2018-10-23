В Луганской ОГА заявили об обстреле боевиками Счастья

"Как только обсудили с Чрезвычайным и Полномочным Послом Соединенных Штатов Америки в Украине Мари Йованович направления сотрудничества с правительством США по стабилизации ситуации на Донбассе и решения проблемы энергообеспечения Луганской области, в частности, как г. Счастье подвергся обстрелу из 80-мм артиллерии. Более 50 мин выпустил враг в направлении города, вероятно, пытаясь уничтожить Счастьенскую ТЭС", - отметил чиновник.



По его словам, альтернативных источников электрогенерации в регионе не существует, и работа ТЭС сегодня под вопросом из-за отсутствия угля, однако именно эта станция стала объектом нападения со стороны террористов. Он уточнил, что электроподстанцию ​​в Кременной, которая соединит Луганскую область с Объединенной энергетической системой Украины, построят только в следующем году.



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"К счастью, несмотря на плотный огонь противника, разрушения и жертв нет. Поражает цинизм российских наемников, ведь они прекрасно понимают, что в области произойдет техногенной коллапс в случае остановки ТЭЦ. Первыми пострадают старики и дети", - добавил заместитель губернатора.



По его мнению, такие опасные "провокации" врага можно остановить только с помощью политического давления на Российскую Федерацию и активизации миротворческих процессов в регионе.



Напомним, за прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР" 12 раз открывали огонь по позициям украинских войск.