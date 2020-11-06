У Луганській області засудили бойовика батальйону “Призрак”

"...Сєвєродонецьким міським судом громадянина засуджено за участь у діяльності не передбаченого законом збройного формування РФ (ч. 2 ст. 260 КК України) та призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з іспитовим строком 3 роки", - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що у квітні 2014 року мешканець Сєвєродонецька брав участь у діяльності так званої “охорони громадського порядку” в підрозділі “Призрак”. Виконуючи вказівки “керівництва”, він ніс службу на одному з блокпостів, де виконував контрольно-пропускні функції: перевіряв документи та з’ясовував мету прибуття на територію формування. Крім того, до його обов’язків у складі підрозділу входило здійснення пристрілки автоматичної зброї, повідомили у прокуратурі.

Засуджений повністю визнав свою вину, сприяв слідству та надав свідчення про інших учасників незаконних збройних формувань, повідомили у пресслужбі.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчим управлінням Головного управління Нацполіції в Луганській області.

Нагадаємо, у Донецькій області судитимуть “слідчого” “МГБ ДНР”.