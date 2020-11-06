В Луганской области осудили боевика батальона "Призрак"
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. В Луганской области боевику батальона "Призрак" судом назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с испытательным сроком 3 года, передает УНН со ссылкой на сообщение прокуратуры Луганской области.
"... Северодонецким городским судом гражданина осужден за участие в деятельности не предусмотренного законом вооруженного формирования РФ (ч. 2 ст. 260 УК Украины) и назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с испытательным сроком 3 года", - говорится в сообщении.
Установлено, что в апреле 2014 года житель Северодонецка участвовал в деятельности так называемой "охраны общественного порядка" в подразделе "Призрак". Выполняя указания "руководства", он нес службу на одном из блокпостов, где выполнял контрольно-пропускные функции: проверял документы и выяснял цель прибытия на территорию формирования. Кроме того, в его обязанности в составе подразделения входило осуществление пристрелки автоматического оружия, сообщили в прокуратуре.
Осужденный полностью признал свою вину, способствовал следствию и дал показания о других участниках незаконных вооруженных формирований, сообщили в пресс-службе.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось следственным управлением Главного управления Нацполиции в Луганской области.
Напомним, в Донецкой области будут судить "следователя" "МГБ ДНР".