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У Донецькій області судитимуть “слідчого” “МГБ ДНР”

У Донецькій області судитимуть “слідчого” “МГБ ДНР”

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 листопада. УНН. У Донецькій області заочно судитимуть експравоохоронця, який працює у псевдоміністерстві “ДНР”. Про це повідомляє пресслужба прокуратури регіону, передає УНН.

“Завершено спеціальне досудове розслідування стосовно мешканця м. Донецька за фактом участі у терористичній організації (ч. 1 ст. 258-3 КК України). Наразі обвинувальний акт стосовно нього скеровано до суду”, — йдеться в повідомленні.

За даними слідства, у липні 2014 року колишній співробітник органів внутрішніх справ України влаштувався на роботу “старшим слідчим з особливо важливих справ” до так званого “Міністерства державної безпеки “ДНР”.

“Зокрема, він здійснював досудові розслідування у кримінальних справах. Наразі обвинувачений продовжує працювати у псевдоміністерстві”, — додали в прокуратурі.

Як повідомляв УНН, у Миколаєві виправданого бойовика “ДНР” після апеляції засудили до 8 років тюрми.

Українські Національні Новини

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