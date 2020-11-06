У Донецькій області судитимуть “слідчого” “МГБ ДНР”
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. У Донецькій області заочно судитимуть експравоохоронця, який працює у псевдоміністерстві “ДНР”. Про це повідомляє пресслужба прокуратури регіону, передає УНН.
“Завершено спеціальне досудове розслідування стосовно мешканця м. Донецька за фактом участі у терористичній організації (ч. 1 ст. 258-3 КК України). Наразі обвинувальний акт стосовно нього скеровано до суду”, — йдеться в повідомленні.
За даними слідства, у липні 2014 року колишній співробітник органів внутрішніх справ України влаштувався на роботу “старшим слідчим з особливо важливих справ” до так званого “Міністерства державної безпеки “ДНР”.
“Зокрема, він здійснював досудові розслідування у кримінальних справах. Наразі обвинувачений продовжує працювати у псевдоміністерстві”, — додали в прокуратурі.
Як повідомляв УНН, у Миколаєві виправданого бойовика “ДНР” після апеляції засудили до 8 років тюрми.