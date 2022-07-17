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У Лондоні відбулися теледебати за пост премʼєра Британії

У Лондоні відбулися теледебати за пост премʼєра Британії

Київ • УНН

 • 217575 перегляди

КИЇВ. 17 липня. УНН. П'ять кандидатів від Консервативної партії, які залишилися, щоб стати наступним прем'єр-міністром Великої Британії, зіткнулися у своїх перших теледебатах, оскільки вони борються за те, щоб потрапити у другий тур де залишиться лише два кандидати. Про це повідомляє УНН з посиланням на закордонні ЗМІ.

Деталі

Теледебати тривали 90 хвилин. Це перша нагода в такому змаганні представити свої повноваження перед національною телевізійною аудиторією.

П’ять депутатів-консерваторів, які претендують на посаду прем'єр-міністра, спочатку зіткнулися з ворожими запитаннями з боку запрошених виборців і політики, як якоря довіри та чесності.

Це дозволило кандидатам Тому Тугендхату, відомому захиснику задньої лави, і колишньому міністру з питань рівності Кемі Баденок заявити про себе як про незаплямованих політиків і готових розпочати новий шлях.

Але найбільше суперечок під час дебатів була тема "оподаткування". Очільниця МЗС Ліз Трасс, яку підтримують відомі прихильники Джонсона, хоче скасувати нещодавнє підвищення урядом податків, призначених для охорони здоров’я.

Голосування депутатів від Консервативної партії завершиться в середу, після чого рядові члени партії оберуть двох фіналістів після загальнонаціональної кампанії та голосування.

Додамо

Переможця буде оголошено 5 вересня.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон на пресконференції минулого тижня оголосив про відставку.

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