В Лондоне прошли теледебаты за пост премьера Великобритании
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. Пять оставшихся кандидатов от Консервативной партии, чтобы стать следующим премьер-министром Великобритании, столкнулись в своих первых теледебатах, поскольку они борются за то, чтобы попасть во второй тур, где останется только два кандидата. Об этом сообщает УНН со ссылкой на зарубежные СМИ.
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Теледебаты продолжались 90 минут. Это первая возможность в таком соревновании представить свои полномочия перед национальной телевизионной аудиторией.
Пять депутатов-консерваторов, претендующих на должность премьер-министра, сначала столкнулись с враждебными вопросами со стороны приглашенных избирателей и политики, как якоря доверия и честности.
Это позволило кандидатам Тому Тугендхату, известному защитнику задней лавы, и бывшему министру по равенству Кэми Бадёнок заявить о себе как о чистых политиках и готовых начать новый путь.
Но больше всего споров во время дебатов была тема "налогообложения". Глава МИД Лиз Трасс, которую поддерживают известные сторонники Джонсона, хочет отменить недавнее повышение правительством налогов, предназначенных для здравоохранения.
Голосование депутатов от Консервативной партии завершится в среду, после чего рядовые члены партии изберут двух финалистов после общенациональной кампании и голосования.
Добавим
Победитель будет объявлен 5 сентября.
Напомним
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на пресс-конференции на прошлой неделе объявил об отставке.