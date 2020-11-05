У Лівії узгодили план виконання угоди про припинення вогню

“Це — початок процесу, в ході якого будуть потрібні рішучість, сміливість, впевненість і напружена робота”, — сказала глава Місії ООН по підтримці Лівії Стефані Вільямс.

За її словами, в ході дводенного засідання Спільної військової комісії, до складу якої входять по п’ять членів від Уряду національної згоди (УНЗ) і Лівійської національної армії (ЛНА) вона переконалася в рішучості учасників виконати угоду про припинення вогню.

“В угоді про припинення вогню вказані тимчасові умови для виведення найманців і іноземних військ. Ми ведемо зараз докладне обговорення механізму моніторингу всього цього [процесу]. Однак вже зараз [на цей рахунок] є чітке суверенне прохання Лівії, яке відображене в самій угоді про припинення вогню”, — заявила Вільямс.

Члени Спільної військової комісії заявили, що планують провести нову зустріч в лівійському прибережному місті Сирті.

Нагадаємо, Лівія знаходиться в стані кризи з моменту повалення її колишнього лідера Муаммара Каддафі в 2011 році. У країні виникли дві конкуруючі адміністрації: УНЗ, розташована в столиці країни, Тріполі, і ЛНА, що контролює великі території на сході. Зараз країна з величезними запасами нафти, охоплена війною і знаходиться в стані економічного колапсу. У квітні 2019 року на околицях Тріполі і в західній частині Лівії поновилися бойові дії. В результаті цих зіткнень убиті тисячі мирних жителів, в тому числі діти.

Як повідомляв УНН, в кінці жовтня представники протиборчих сторін лівійського конфлікту підписали угоду “про постійне припинення вогню”.