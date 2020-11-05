В Ливии согласовали план выполнения соглашения о прекращении огня
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Представители воюющих сторон в Ливии согласовали практические шаги по выполнению соглашения о прекращении огня и договорились о создании военного подкомитета для наблюдения за отводом войск. Об этом сообщает центр новостей ООН, передает УНН.
“Это — начало процесса, в ходе которого потребуются решительность, смелость, уверенность и напряженная работа”, — сказала глава Миссии ООН по поддержке Ливии Стефани Уильямс.
По ее словам, в ходе двухдневного заседания Совместной военной комиссии, в состав которой входят по пять членов от Правительства национального согласия (ПНС) и Ливийской национальной армии (ЛНА) она убедилась в решимости участников выполнить соглашение о прекращении огня.
“В соглашении о прекращении огня указаны временные условия для вывода наемников и иностранных войск. Мы ведем сейчас подробное обсуждение механизма мониторинга всего этого [процесса]. Однако уже сейчас [на этот счет] есть четкая суверенная просьба Ливии, которая отражена в самом соглашении о прекращении огня”, — заявила Уильямс.
Члены Совместной военной комиссии заявили, что планируют провести новую встречу в ливийском прибрежном городе Сирте.
Напомним, Ливия находится в состоянии кризиса с момента свержения ее бывшего лидера Муаммара Каддафи в 2011 году. В стране возникли две конкурирующие администрации: ПНС, расположенная в столице страны, Триполи, и ЛНА, контролирующая крупные территории на востоке. Сейчас страна с огромными запасами нефти, охвачена войной и находится в состоянии экономического коллапса. В апреле 2019 года на окраинах Триполи и в западной части Ливии возобновились боевые действия. В результате этих столкновений убиты тысячи мирных жителей, в том числе дети.
Как сообщал УНН, в конце октября представители противоборствующих сторон ливийского конфликта подписали соглашение “о постоянном прекращении огня”.