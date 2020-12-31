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У Лівані затримали терориста, який готував напади в Бейруті

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 грудня. УНН. Співробітники ліванської спецслужби затримали в середу небезпечного терориста, який готував напади на кафе і нічні бари в Бейруті. Як повідомляється в заяві спецслужби, ним виявився 20-річний сирієць, пов’язаний з екстремістським угрупуванням “Ісламська держава”, передає УНН.

У Лівані затримали терориста, який готував напади в Бейруті

“На допиті бойовик зізнався, що отримав завдання від ватажків ІД в Сирії приготувати пояси з вибухівкою, саморобні бомби і зброю, які повинні були бути використані під час терактів”, — вказується в документі.

Атака готувалася на один з армійських постів в районі Фурн-Шеббак, крім того, об’єктами нападу повинні були стати кафе і нічні бари в кварталі Бадару.

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3 грудня Вища рада оборони Лівану затвердила план посилення заходів безпеки в країні напередодні Нового року, який передбачає проведення превентивних операцій в зв’язку з інформацією про активізацію терористичних осередків ІД.

У вересні спецпідрозділу ліванської армії провели операцію із затримання членів підпільної мережі ІД на півночі Лівану і в долині Бекаа, у бойовиків було вилучено зброю, боєприпаси та вибухівку.

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