В Ливане задержали террориста, который готовил нападения в Бейруте
Киев • УНН
КИЕВ. 31 декабря. УНН. Сотрудники ливанской спецслужбы задержали в среду опасного террориста, готовившего нападения на кафе и ночные бары в Бейруте. Как сообщается в заявлении спецслужбы, им оказался 20-летний сириец, связанный с экстремистской группировкой "Исламское государство", передает УНН.
“На допросе боевик признался, что получил задание от главарей ИГ в Сирии приготовить пояса со взрывчаткой, самодельные бомбы и оружие, которые должны были быть использованы во время терактов”, — указывается в документе.
Атака готовилась на один из армейских постов в районе Фурн-Шеббак, кроме того, объектами нападения должны были стать кафе и ночные бары в квартале Бадару.
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3 декабря Высший совет обороны Ливана утвердил план усиления мер безопасности в стране накануне Нового года, который предусматривает проведение превентивных операций в связи с информацией об активизации террористических ячеек ИГ.
В сентябре спецподразделения ливанской армии провели операцию по задержанию членов подпольной сети ИГ на севере Ливана и в долине Бекаа, у боевиков были изъяты оружие, боеприпасы и взрывчатку.
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