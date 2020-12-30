Розвідка США вважає, що Іран може готувати удар по американським силам

$41.280.10
45.550.52
ukru
В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР
Ексклюзив
13:57 • 10028 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
12:43 • 22463 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10:15 • 46344 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 94457 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 180968 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 207380 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 181475 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 171949 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 115672 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 89858 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
5.4м/с
66%
Популярнi новини

Генштаб ЗСУ: ворог втратив за добу 1420 солдатів та десятки одиниць техніки

10 квітня, 05:01 • 13471 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

10 квітня, 05:19 • 103881 перегляди

Помер учасник "Ліги сміху" Олександр Чечун: чоловік долучився до ЗСУ на початку війни

10 квітня, 08:23 • 21325 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 48011 перегляди

ЄС призупиняє свої контрзаходи у відповідь на 90-денну "паузу", оголошену Трампом

10:59 • 27037 перегляди
Публікації

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

13:51 • 12479 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 207901 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 238977 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 327403 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 489261 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Юрій Бойко

Урсула фон дер Ляєн

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Китай

Вашингтон

Реклама
УНН Lite

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

13:10 • 7440 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

12:35 • 10268 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 48538 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 48952 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 53284 перегляди
Актуальне

TikTok

Instagram

Facebook

Антонов Ан-225 Мрія

БМ-27 «Ураган»

Розвідка США вважає, що Іран може готувати удар по американським силам

Київ • УНН

 • 12460 перегляди

КИЇВ. 31 грудня. УНН. Розвідувальні служби США вважають, що Тегеран, можливо, планує завдати удару по американським силам на Близькому Сході у зв'язку з тим, що близько року тому був убитий командувач силами спеціального призначення "Аль-Кудс" Корпусу вартових ісламської революції (елітні частини ЗС Ірану) Касем Сулеймані. Про це повідомив в середу телеканал Fox News, передає УНН.

Розвідка США вважає, що Іран може готувати удар по американським силам

За словами його джерел, у Пентагону є інформація, згідно з якою Іран “хоче помститися за це вбивство”. Як уточнив даний співробітник американського військового відомства, є свідчення, зокрема, підготовки в Іраку атак, “для здійснення яких потрібна допомога Ірану”.

Джерело уточнило, що поки немає повної ясності щодо того, чи йде мова про “плануванні на випадок непередбачених обставин” або безпосередньої підготовки до нанесення ударів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ФБР заявило про втручання в вибори в США іранських хакерів

Розвідувальні служби США допускають можливість атак Ірану щодо американських сил або союзників Вашингтона і в інших країнах, йдеться в матеріалі. Як уточнило джерело, “найбільше занепокоєння викликає Ірак”.

За відомостями телеканалу, саме цими побоюваннями американської сторони обумовлена ​​перекидання на Близький Схід стратегічних бомбардувальників B-52, про яку оголосив в середу Центральне командування (СЕНТКОМ) Збройних сил США. У зону його оперативної відповідальності входять перш за все Близький Схід і Центральна Азія. Глава СЕНТКОМ генерал Френк Маккензі попередив, що США “готові відповісти на будь-яку агресію” на Близькому Сході, спрямовану проти американських громадян або інтересів. Раніше атомний підводний човен і два ракетних крейсера ВМС США увійшли в Перську затоку.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Ірані заявили, що передали Україні звіт про катастрофу літака МАУ

Сулеймані загинув в ніч на 3 січня 2020 року в результаті цілеспрямованого ракетного удару США в районі багдадського аеропорту. У відповідь Тегеран в ніч на 8 січня завдав ракетного удару по об’єктах в Іраку, які використовували американські військові — базі Айн-ель-Асад і аеропорту міста Ербілі.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$62.36
Bitcoin
$80,882.10
S&P 500
$5,308.53
Tesla
$253.97
Газ TTF
$33.20
Золото
$3,134.50
Ethereum
$1,569.26