Розвідка США вважає, що Іран може готувати удар по американським силам

За словами його джерел, у Пентагону є інформація, згідно з якою Іран “хоче помститися за це вбивство”. Як уточнив даний співробітник американського військового відомства, є свідчення, зокрема, підготовки в Іраку атак, “для здійснення яких потрібна допомога Ірану”.

Джерело уточнило, що поки немає повної ясності щодо того, чи йде мова про “плануванні на випадок непередбачених обставин” або безпосередньої підготовки до нанесення ударів.

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Розвідувальні служби США допускають можливість атак Ірану щодо американських сил або союзників Вашингтона і в інших країнах, йдеться в матеріалі. Як уточнило джерело, “найбільше занепокоєння викликає Ірак”.

За відомостями телеканалу, саме цими побоюваннями американської сторони обумовлена ​​перекидання на Близький Схід стратегічних бомбардувальників B-52, про яку оголосив в середу Центральне командування (СЕНТКОМ) Збройних сил США. У зону його оперативної відповідальності входять перш за все Близький Схід і Центральна Азія. Глава СЕНТКОМ генерал Френк Маккензі попередив, що США “готові відповісти на будь-яку агресію” на Близькому Сході, спрямовану проти американських громадян або інтересів. Раніше атомний підводний човен і два ракетних крейсера ВМС США увійшли в Перську затоку.

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Сулеймані загинув в ніч на 3 січня 2020 року в результаті цілеспрямованого ракетного удару США в районі багдадського аеропорту. У відповідь Тегеран в ніч на 8 січня завдав ракетного удару по об’єктах в Іраку, які використовували американські військові — базі Айн-ель-Асад і аеропорту міста Ербілі.