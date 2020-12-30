Разведка США считает, что Иран может готовить удар по американским силам

По словам его источников, у Пентагона есть информация, согласно которой Иран “хочет отомстить за это убийство”. Как уточнил данный сотрудник американского военного ведомства, есть свидетельства, в частности, подготовки в Ираке атак, “для осуществления которых требуется помощь Ирана”.

Источник уточнил, что пока нет полной ясности относительно того, идет ли речь о “планировании на случай непредвиденных обстоятельств” или непосредственной подготовки к нанесению ударов.

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Разведывательные службы США допускают возможность атак Ирана в отношении американских сил или союзников Вашингтона и в других странах, говорится в материале. Как уточнил источник, “наибольшее беспокойство вызывает Ирак”.

По сведениям телеканала, именно этими опасениями американской стороны обусловлена ​​опрокидывания на Ближний Восток стратегических бомбардировщиков B-52, о которой объявил в среду Центральное командование (СЕНТКОМ) вооруженных сил США. В зону его оперативной ответственности входят прежде всего Ближний Восток и Центральная Азия. Глава СЕНТКОМ генерал Фрэнк Маккензи предупредил, что США “готовы ответить на любую агрессию” на Ближнем Востоке, направленную против американских граждан или интересов. Ранее атомная подводная лодка и два ракетных крейсера ВМС США вошли в Персидский залив.

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Сулеймани погиб в ночь на 3 января 2020 года в результате целенаправленного ракетного удара США в районе багдадского аэропорта. В ответ Тегеран в ночь на 8 января нанес ракетный удар по объектам в Ираке, которые использовали американские военные — базе Айн-эль-Асад и аэропорта города Эрбиле.