У ліцеї на Харківщині отруїлись 37 учнів

“18 листопада 2020 серед учнів комунального закладу „Дергачівський ліцей № 3“ Дергачівської районної ради зареєстровано спалах інфекційних захворювань”, — сказано у повідомленні.

За даними екстрених повідомлень направлених із закладів охорони здоров’я попередній діагноз — харчова токсикоінфекція, гострий гастроентероколіт.

“Станом на 19 листопада 2020 кількість захворілих становить 37 осіб. Всі захворілі перебувають на амбулаторному лікуванні. Надання медичної допомоги та медичне спостереження за контактними організовано та проводиться медичними працівниками КНП „ЦПМСД Дергачівського району“ ДРР”, — додається у повідомленні.

Зазначається, що з метою локалізації та ліквідації спалаху, встановлення причин виникнення, факторів та шляхів передачі інфекції, джерела можливого інфікування 18 листопада 2020 фахівцями Дергачівської міжрайонної філії нашої установи проведено епідеміологічне розслідування та санітарно-епідеміологічне обстеження вищезазначеного закладу. Організовано та проведено комплекс протиепідемічних заходів: заключна дезінфекція, відбір проб води та харчових продуктів, змивів з об’єктів зовнішнього середовища, опитування та обстеження хворих і контактних осіб та ін.

Протиепідемічні заходи тривають.

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