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В лицее в Харьковской области отравились 37 учеников

В лицее в Харьковской области отравились 37 учеников

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 ноября УНН. На Харьковщине 37 учеников "Дергачевского лицея № 3" получили пищевую токсикоинфекцию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Харьковского областного лабораторного-центра.

"18 ноября 2020 года среди учеников коммунального учреждения "Дергачевский лицей № 3" Дергачевского районного совета зарегистрирована вспышка инфекционных заболеваний", - говорится в сообщении.

По данным экстренных сообщений направленных из учреждений здравоохранения предварительный диагноз - пищевая токсикоинфекция, острый гастроэнтероколит.

"По состоянию на 19 ноября 2020 года количество заболевших составляет 37 человек. Все заболевшие находятся на амбулаторном лечении. Оказание медицинской помощи и медицинское наблюдение за контактными организовано и проводится медицинскими работниками КНП "ЦПМСД Дергачевского района" ДРР", - добавляется в сообщении.

Отмечается, что с целью локализации и ликвидации вспышки, установления причин возникновения, факторов и путей передачи инфекции, источников возможного инфицирования 18 ноября 2020 года проведено эпидемиологическое расследование и санитарно-эпидемиологическое обследование вышеупомянутого заведения. Организовано и проведено комплекс противоэпидемических мероприятий: заключительная дезинфекция, отбор проб воды и пищевых продуктов, смывов с объектов внешней среды, опросы и обследования больных и контактных лиц и др.

Противоэпидемические мероприятия продолжаются.

Напомним, в столичной больнице "Охматдет" от отравления грибами умер ребенок.

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