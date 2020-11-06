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Дівчинка померла від отруєння грибами у свій день народження

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 листопада. УНН. У столичній лікарні "Охматдит" сьогодні зранку від отруєння грибами померла дитина. Таку інформацію УНН підтвердили в пресслужбі Одеської ОДА.

“Дитина дійсно померла в реанімаційному відділені в Охматдиті в Києві”, — підтвердили в пресслужбі Одеської ОДА.

Повідомлення про смерть дитини з’явилося на сторінці Facebook одного з благодійних фондів.

“Гриби-смерть. Сердечко Вікторії о 08:40 ранку зупинилося. У свій день народження”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що дівчинка перебувала в Охматдиті, сама ж вона - з селища Саврань на Одещині. 9-річну госпіталізували у важкому стані до Охматдиту з отруєнням грибами разом з мамою, повідомлялося раніше.

Раніше сьогодні на брифінгу в Одеській ОДА головний санітарний лікар області Віталій Гончаров повідомив, що "починаючи з 30 жовтня до 5 листопада в області вже зареєстрували 22 випадки отруєння грибами — 30 людей постраждали, з них 6 дітей". “Один з важким перебігом — дитина, яка знаходиться в реанімаційному відділенні лікарні “Охматдит”, — повідомляв раніше Гончаров.

За його словами, з початку року в Україні був зареєстрований 161 випадок отруєння грибами, п’ятеро осіб померли.

Нагадаємо, прикордонники виявили у зоні ЧАЕС двох чоловіків, які назбирали 40 кг грибів.

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