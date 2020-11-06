Девочка умерла от отравления грибами в свой день рождения
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. В столичной больнице "Охматдет" сегодня утром от отравления грибами умер ребенок. Такую информацию УНН подтвердили в пресс-службе Одесской ОГА.
"Ребенок действительно умер в реанимационном отделении в Охматдете в Киеве", - подтвердили в пресс-службе Одесской ОГА.
Сообщение о смерти ребенка появилось на странице Facebook одного из благотворительных фондов.
"Грибы-смерть. Сердечко Виктории в 08:40 утра остановилось. В свой день рождения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что девочка находилась в Охматдете, сама же она - из поселка Саврань Одесской области. 9-летнюю госпитализировали в тяжелом состоянии в Охматдет с отравлением грибами вместе с мамой, сообщалось ранее.
Ранее сегодня на брифинге в Одесской ОГА главный санитарный врач области Виталий Гончаров сообщил, что "начиная с 30 октября по 5 ноября в области уже зарегистрировали 22 случая отравления грибами - 30 человек пострадали, из них 6 детей". "Один с тяжелым течением - ребенок, находится в реанимационном отделении больницы "Охматдет", - сообщал ранее Гончаров.
По его словам, с начала года в Украине был зарегистрирован 161 случай отравления грибами, пять человек погибли.
Напомним, пограничники обнаружили в зоне ЧАЭС двух мужчин, которые собрали 40 кг грибов.