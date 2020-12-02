У листопаді в Україні зменшився попит на нові легкові авто

“Минулого місяця українці придбали і зареєстрували 7,1 тис. нових легкових авто. В результаті у річному вираженні цей сегмент автомобільного ринку зменшився майже на 17%. Відносно попереднього місяця (жовтня) попит на нові автомобілі впав на 16%”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що найпопулярнішою маркою на ринку нових легкових автомобілів знов стала Renault. Протягом місяця 1173 автомобілі цієї французької марки поповнили український автопарк.

“Однак це на третину менше від показника Renault річної давності. На другому місці Toyota, автомобілі якої обрали 1136 автомобілістів, що на 9% менше від результату листопада 2019 року. Третя позиція у Kia, в активі цієї марки 509 реєстраційних номерів (-32%). На четвертому місці Skoda, яка на 7% скоротила листопадову реалізацію до 492 од. П’ята позиція в рейтингу і 69% зростання у Mazda, результат якої – 290 авто”, - вказано у повідомленні.

Повідомляється, що бестселером листопада став автомобіль Toyota RAV4 з показником 532 реєстрації.

“Всього з початку року свої перші реєстраційні номери в Україні отримали 75,6 тис. нових легкових автомобілів, що майже на 5% менше, ніж за аналогічний період минулого року”, - повідомили у пресслужбі.

Нагадаємо, українці у листопаді цього року, вперше з початку року, купили іноземної валюти більше, ніж продали.