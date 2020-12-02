В ноябре в Украине уменьшился спрос на новые легковые авто

"В прошлом месяце украинцы приобрели и зарегистрировали 7,1 тыс. новых легковых авто. В результате в годовом выражении этот сегмент автомобильного рынка уменьшился почти на 17%. Относительно предыдущего месяца (октября) спрос на новые автомобили упал на 16%", - говорится в сообщении.

Отмечается, что самой популярной маркой на рынке новых легковых автомобилей вновь стала Renault. В течение месяца 1173 автомобиля этой французской марки пополнили украинский автопарк.

"Однако это на треть меньше показателя Renault однолетней давности. На втором месте Toyota, автомобили которой выбрали 1136 автомобилистов, что на 9% меньше от результата ноября 2019 года. Третья позиция у Kia, в активе этой марки 509 регистрационных номеров (-32%). На четвертом месте Skoda, которая на 7% сократила ноябрьскую реализацию до 492 ед. Пятая позиция в рейтинге и 69% роста у Mazda, результат которой - 290 авто", - указано в сообщении.

Сообщается, что бестселлером ноября стал автомобиль Toyota RAV4 с показателем 532 регистрации.

"Всего с начала года свои первые регистрационные номера в Украине получили 75,6 тыс. новых легковых автомобилей, что почти на 5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, украинцы в ноябре этого года, впервые с начала года, купили иностранной валюты больше, чем продали.