У лікарні з отруєнням залишаються 13 дітей з карпатського курорту
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Станом на 7 годину 17 серпня у Верховинській лікарні з ознаками харчового отруєння залишаються на лікуванні 13 дітей. Про це повідомили у прес-службі ДСНС, передає УНН.
“Станом на 7 год. 17 серпня в Верховинської ЦРЛ з ознаками харчового отруєння залишаються на лікуванні 13 дітей (2003 — 2007 р.н.), які відпочивали у приватній садибі „Горицвіт“ у с. Верхній Ясинів Верховинського району”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що всього в садибі відпочивало 30 дітей.
Додається, що наразі проводиться комплекс протиепідемічних заходів.
Нагадаємо, після весілля на Закарпатті з отруєнням у лікарню потрапили 35 людей.