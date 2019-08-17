В больнице с отравлением остаются 13 детей из карпатского курорта
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. По состоянию на 7:00 17 августа во Верховинский больницы с признаками пищевого отравления остаются на лечении 13 детей. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС, передает УНН.
“По состоянию на 7 ч. 17 августа в Верховинского ЦРБ с признаками пищевого отравления остаются на лечении 13 детей (2003 — 2007 г.р.), которые отдыхали в частной усадьбе „Адонис“ в с. Верхний Ясеней Верховинского района”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что всего в усадьбе отдыхали 30 детей.
Добавляется, что в настоящее время проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.
Напомним, после свадьбы на Закарпатье с отравлением в больницу попали 35 человек.