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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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У лікарні померла 8-річна дівчинка, травмована під час обстрілу рф Нью-Йорка на Донеччині

Київ • УНН

 • 28746 перегляди

8-річна дівчинка, поранена під час російського обстрілу Нью-Йорка Донецької області 28 червня, померла в лікарні, в результаті чого загальна кількість дітей, загиблих в Україні внаслідок збройної агресії росії, станом на 1 липня 2024 року сягнула 555.

У лікарні померла 8-річна дівчинка, травмована під час обстрілу рф Нью-Йорка на Донеччині

8-річна дівчинка, яка отримала поранення під час обстрілу російських військ 28 червня Нью-Йорка Донецької області, померла напередодні в лікарні.  Всього станом на ранок 1 липня 2024 року 555 дітей загинули та понад 1420 отримали поранення в Україні внаслідок збройної агресії рф. Про це повідомили в Офісі Генпрокурора, передає УНН

 Більше ніж 1975 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії рф. Станом на ранок 1 липня 2024 року за офіційною інформацією ювенальних прокурорів 555 дітей загинули та понад 1420 отримали поранення різного ступеня тяжкості

- йдеться у повідомленні Офісу Генпрокурора. 

Найбільше постраждало дітей у таких областях: Донецькій - 550, Харківській - 400, Херсонській - 154, Дніпропетровській - 152, Київській - 130, Запорізькій - 120.

За даними прокурорів, протягом минулої доби, 30 червня:

  • внаслідок обстрілу м. Харкова поранено 8-місячне немовля; 
  • у лікарні померла 8-річна дівчинка, яка була травмована 28 червня у смт Нью-Йорк Донецької області.

В лікарнях перебувають 8 постраждалих через удар рф по Харкову: 8-ми місячний хлопчик - у задовільному стані01.07.24, 09:55 • 20098 переглядiв

Тетяна Краєвська

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