У лікарні померла 8-річна дівчинка, травмована під час обстрілу рф Нью-Йорка на Донеччині

8-річна дівчинка, яка отримала поранення під час обстрілу російських військ 28 червня Нью-Йорка Донецької області, померла напередодні в лікарні. Всього станом на ранок 1 липня 2024 року 555 дітей загинули та понад 1420 отримали поранення в Україні внаслідок збройної агресії рф. Про це повідомили в Офісі Генпрокурора, передає УНН.

Більше ніж 1975 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії рф. Станом на ранок 1 липня 2024 року за офіційною інформацією ювенальних прокурорів 555 дітей загинули та понад 1420 отримали поранення різного ступеня тяжкості