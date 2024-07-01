У лікарні померла 8-річна дівчинка, травмована під час обстрілу рф Нью-Йорка на Донеччині
Київ • УНН
8-річна дівчинка, поранена під час російського обстрілу Нью-Йорка Донецької області 28 червня, померла в лікарні, в результаті чого загальна кількість дітей, загиблих в Україні внаслідок збройної агресії росії, станом на 1 липня 2024 року сягнула 555.
8-річна дівчинка, яка отримала поранення під час обстрілу російських військ 28 червня Нью-Йорка Донецької області, померла напередодні в лікарні. Всього станом на ранок 1 липня 2024 року 555 дітей загинули та понад 1420 отримали поранення в Україні внаслідок збройної агресії рф. Про це повідомили в Офісі Генпрокурора, передає УНН.
Більше ніж 1975 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії рф. Станом на ранок 1 липня 2024 року за офіційною інформацією ювенальних прокурорів 555 дітей загинули та понад 1420 отримали поранення різного ступеня тяжкості
Найбільше постраждало дітей у таких областях: Донецькій - 550, Харківській - 400, Херсонській - 154, Дніпропетровській - 152, Київській - 130, Запорізькій - 120.
За даними прокурорів, протягом минулої доби, 30 червня:
- внаслідок обстрілу м. Харкова поранено 8-місячне немовля;
- у лікарні померла 8-річна дівчинка, яка була травмована 28 червня у смт Нью-Йорк Донецької області.
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