8-летняя девочка, которая получила ранения во время обстрела российских войск 28 июня Нью-Йорка Донецкой области, умерла накануне в больнице. Всего по состоянию на утро 1 июля 2024 года 555 детей погибли и более 1420 получили ранения в Украине в результате вооруженной агрессии рф. Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора, передает УНН.

Более 1975 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ. По состоянию на утро 1 июля 2024 года по официальной информации ювенальных прокуроров 555 детей погибли и более 1420 получили ранения различной степени тяжести - говорится в сообщении Офиса Генпрокурора.

Больше всего пострадало детей в таких областях: Донецкой - 550, Харьковской - 400, Херсонской - 154, Днепропетровской - 152, Киевской - 130, Запорожской - 120.

По данным прокуроров, за прошедшие сутки, 30 июня:

в результате обстрела г. Харькова ранен 8-месячный младенец;

в больнице умерла 8-летняя девочка, которая была травмирована 28 июня в пгт Нью-Йорк Донецкой области.



В больницах находятся 8 пострадавших из-за удара рф по Харькову: 8-ми месячный мальчик - в удовлетворительном состоянии