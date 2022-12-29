У лікарні на Луганщині лікують понад 100 поранених "вагнерівців", а з Донецька вивозять медобладнання - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. У той час, як у лікарнях на Луганщині лікують поранених окупантів із медзакладів Донецька вивозять обладнання та лікарів, передає УНН із посиланням на повідомлення Генштабу.
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За даними Генштабу, противник продовжує використовувати мережу цивільних закладів охорони здоров’я на тимчасово окупованій території для лікування поранених російських військовослужбовців та найманців приватних військових компаній.
Так, в Біловодську Старобільського району Луганської області продовжують лікування понад 100 поранених представників ПВК “вагнер”. Крім того, в місті Токмак на території так званого “військового шпиталю” лікують близько 120 поранених окупантів.
У той же час, за даними Генштабу, у місті Донецьк загарбники організували вивезення медичного обладнання та медичних працівників з Донецької обласної клінічної лікарні імені Калініна до Маріуполя.
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Нагадаємо
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 104 560 осіб, 3018 танків, 268 гелікоптерів та сотень одиниць військової техніки.