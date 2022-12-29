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В больнице в Луганской области лечат более 100 раненых "вагнеровцев", а из Донецка вывозят медоборудование - Генштаб

Киев • УНН

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КИЕВ. 29 декабря. УНН. В то время, как в больницах Луганской области лечат раненых оккупантов - из медучреждений Донецка вывозят оборудование и врачей, передает УНН со ссылкой на сообщение Генштаба.

Детали

По данным Генштаба, противник продолжает использовать сеть гражданских учреждений здравоохранения на временно оккупированной территории для лечения раненых российских военнослужащих и наемников частных военных компаний.

Так, в Беловодске Старобельского района Луганской области продолжают лечение более 100 раненых представителей чвк “вагнер”. Кроме того, в городе Токмак на территории так называемого “военного госпиталя” лечат около 120 раненых оккупантов.

В то же время, по данным Генштаба, в городе Донецк захватчики организовали вывоз медицинского оборудования и медицинских работников из Донецкой областной клинической больницы имени Калинина в Мариуполь.

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Напомним

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 104 560 человек, 3018 танков, 268 вертолетов и сотен единиц военной техники.

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