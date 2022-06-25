У лікарні Дніпра рятують життя двох дітей із Малорязанцевого що на Луганщині
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. Голова Луганської ОВА (ОДА) Сергій Гайдай повідомив, що у лікарні Дніпра рятують життя двох дітей із Малорязанцевого. Про це інформує УНН.
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Малорязанцеве — це селище у Попаснянському районі Луганської області. Усіх трьох членів родини медики госпіталізували до Дніпропетровської дитячої обласної лікарні. Поранення вони отримали у четвер.
За словами голови ОВА, серед поранених – діти 2012-го та 2016-го років народження. Їм надається висококваліфікована допомога.
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