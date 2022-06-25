У лікарні Дніпра рятують життя двох дітей із Малорязанцевого що на Луганщині

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Малорязанцеве — це селище у Попаснянському районі Луганської області. Усіх трьох членів родини медики госпіталізували до Дніпропетровської дитячої обласної лікарні. Поранення вони отримали у четвер.

За словами голови ОВА, серед поранених – діти 2012-го та 2016-го років народження. Їм надається висококваліфікована допомога.

Нагадаємо

В Донецькій області російські окупанти за 24 червня вбили 5 мирних жителів, ще 4 людини дістали поранення.